Власти Екатеринбурга изменили порядок продажи ОКН

В Екатеринбурге изменили порядок продажи объектов культурного наследия (ОКН), сообщили в мэрии. Согласно принятому положению, теперь объекты, требующие капитального ремонта, могут быть приватизированы только через конкурс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Депутаты городской думы приняли изменения, чтобы привести местное законодательство в соответствие с федеральными нормами. Ранее эти объекты продавали на аукционах, где победителем становился участник, предложивший наибольшую цену. Теперь для приватизации нужно участвовать в конкурсе, где, помимо максимальной цены, участники должны взять на себя обязательства по восстановлению объектов.

Сейчас в Екатеринбурге статус ОКН имеют 863 объекта, 181 из них находится в муниципальной собственности.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что число памятников в городе, которые требуют консервации или реставрации, с 2016 года снизилось практически вдвое — с 24% до 13%. Почти за 10 лет в Екатеринбурге отреставрировали десятки объектов и привлекли свыше 2,5 млрд руб. частных вложений для сохранения 31 ОКН.

Ирина Пичурина