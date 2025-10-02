Мэр Екатеринбурга: доля памятников, требующих реставрации, снизилась до 13%

Число памятников в Екатеринбурге, которые требуют консервации или реставрации, с 2016 года снизилось почти вдвое — с 24% до 13%, сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Орлов. «Ставим перед собой стратегическую задачу не только снизить этот показатель до минимального уровня, но и превратить наше наследие в драйвер туризма и креативных индустрий»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

На панельной дискуссии на тему сохранения объектов культурного наследия на форуме 100+ TechnoBuild он рассказал, что почти за 10 лет при поддержке властей региона и частных инвесторов в Екатеринбурге отреставрированы десятки объектов, привлечено свыше 2,5 млрд руб. частных вложений для сохранения 31 объекта культурного наследия (ОКН).

Всего в Екатеринбурге находятся 863 ОКН, 181 из них — в муниципальной собственности, что является одним из самых высоких показателей среди городов-миллионников России.

Напомним, на форуме 100+ TechnoBuild власти Екатеринбурга озвучили планы по обновлению пешеходной улицы Вайнера. На первом этапе планируется обновить фасады зданий на участке от улицы Малышева до проспекта Ленина. В порядок также приведут девять ОКН и обновят элементы навигации.

