Пострадавшую в Абхазии туристку доставили в Ставрополь

Врачи доставили из Сочи в Ставрополь пострадавшую в ДТП в Абхазии туристку, сообщают в региональном минздраве.

Фото: Минздрав Ставропольского края

Женщина находилась в микроавтобусе, который 9 октября около 13:00 сорвался с дороги и упал в 50-метровую расщелину в Ткуарчалском районе у села Акармара. В аварии погибла одна пассажирка — жительница Ставропольского края, еще семь человек получили травмы. Спасатели МЧС Абхазии извлекли из ущелья троих пострадавших и тело погибшей, четверо выбрались самостоятельно. Четыре человека были госпитализированы в Ткуарчалскую районную больницу, где им оказали первую помощь.

По решению медиков, пострадавших перевезли в Сочи для дальнейшего лечения. Позднее, когда состояние одной из пациенток стабилизировалось, бригада анестезиологов и реаниматологов под руководством заведующей отделением Дианы Канаматовой выехала в Сочи для транспортировки женщины в Ставрополь. В пути врачи обеспечивали стабильное состояние пациентки с помощью специализированного оборудования и медикаментов.

Министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов подчеркнул, что каждый выезд — это результат слаженной работы диспетчеров, врачей и водителей, готовых преодолевать сотни километров ради спасения жизни. Губернатор края Владимир Владимиров поблагодарил коллег из Абхазии и Краснодарского края за оперативное содействие и выразил соболезнования семье погибшей.

Станислав Маслаков