Челябинская психбольница подала заявку на регистрацию товарного знака «Кукух»

Челябинская областная клиническая специализированная психоневрологическая больница №1 подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Кукух». Информация опубликована в базе «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный психиатр Челябинской области Михаил Козлов с Кукухами

Фото: фото предоставлено пресс-службой Областной психоневрологической больницы №1 Главный психиатр Челябинской области Михаил Козлов с Кукухами

Фото: фото предоставлено пресс-службой Областной психоневрологической больницы №1

Учреждение хочет запатентовать игрушечный талисман — бежево-серую кукушку в медицинском халате. Планируется, что ее будут использовать при обследованиях, консультациях для людей с ограниченными возможностями и паллиативной помощи.

Областная психоневрологическая больница № 1 в Челябинске летом выбрала талисманом мягкую игрушку Кукуху, созданную по инициативе главного психиатра региона Михаила Козлова. Вдохновением послужил опыт коллег из Перми, где маскотом стала Белочка.

Виталина Ярховска