В МГУ выявлен случай кори

В главном здании МГУ выявлена вспышка кори. Заболевание диагностировали у первокурсника химического факультета, сообщает московский Роспотребнадзор.

Специалисты установили, что с заболевшим контактировали более 1800 человек, сообщает пресс-служба ведомства. Сейчас в МГУ проводится иммунизация против кори.

В университет направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в главном корпусе. Ограничено очное посещение занятий для студентов и преподавателей, не ставивших вакцину против вируса и не имеющих сведений о ранее перенесенном заболевании.