Химфак МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори

Химический факультет МГУ перевели на дистанционное обучение из-за случая кори, сообщил источник «Ъ». Такой формат вводят с 21 октября на неопределенный срок. Число заболевших на факультете неизвестно. От студентов потребовали принести справки о вакцинации.

«Завтра, 21 октября все занятия у студентов в дистанте. Нужно параллельно их попросить подготовить соответствующие сведения о двукратной вакцинации или заболевании (если нет документа, хотя бы в формате личного заявления)»,— распространили в учебных чатах сообщения заместителя декана Артема Жирнова.

Как отметил источник «Ъ», о смене формата обучения студентам сообщили днем 20 октября. В учебной части предполагают, что дистанционное обучение может продлить до начала ноября, но официальной информации пока нет.