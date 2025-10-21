ООО «Село Зеленое холдинг» из Удмуртии разместило на бирже первые облигации

ООО «Село Зеленое холдинг» из Удмуртии 21 октября разместило дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд руб. со сроком обращения 1,5 года, рассказали «Ъ-Удмуртия» в «КОМОС ГРУПП». Доходность ежемесячных переменных купонов по долговым ценным бумагам будет рассчитываться сложением ключевой ставки ЦБ (сейчас составляет 17%) и 2,6 процентного пункта. Размещение и обращение проводит ПАО Московская Биржа (второй уровень списка ценных бумаг). Организаторы — «Альфа-банк» и «Газпромбанк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

ООО «Село Зеленое холдинг» — материнская компания группы «КОМОС ГРУПП». Юрлицо было зарегистрировано 30 мая 2005 года. Группа входит в топ-10 агропромышленных холдингов РФ, занимает четвертое место по объему переработки молока в базисном весе и является шестым производителем пищевых куриных яиц. В составе холдинга 20 предприятий в Удмуртии, Пермском крае, Татарстане и Башкортостане. Конечные бенефициары группы — предприниматели Андрей Шутов и Андрей Осколков (равные доли владения).

В сентябре НКР присвоил ООО «Село Зеленое Холдинг» кредитный рейтинг «A.ru», НРА — «A|ru|». В обоих случаях прогноз «стабильный». По данным НРА, выручка компании по МСФО в 2024 году составила 94 млрд руб. Это на 13 млрд руб. больше, чем годом ранее.

Напомним, процесс регистрации программы биржевых облигаций ООО «Село Зеленое холдинг» серии 001Р завершился 1 октября. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, составляет 50 млрд руб. Предельный срок погашения ценной бумаги — 3640 дней (почти 10 лет).