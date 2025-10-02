ООО «Село Зеленое Холдинг» из Удмуртии завершило регистрацию биржевых облигаций

1 октября ООО «Село Зеленое Холдинг» завершило процесс регистрации программы биржевых облигаций серии 001Р. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщили в компании. Регистрирующая организация — ПАО «Московская Биржа». Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, составляет 50 млрд руб. Предельный срок погашения ценной бумаги — 3640 дней (почти 10 лет).

Отметим, что существуют как бренд «Село зеленое» (используется АО «МИЛКОМ» и другими предприятиями, входящими в агропромышленный холдинг «КОМОС ГРУПП»), так и ООО «Село Зеленое Холдинг». Юрлицо было зарегистрировано 30 мая 2005 года. Доли по 50% в компании принадлежат ООО «Приволжский продовольственный концерн» (100% доля у предпринимателя Андрея Шутова) и ООО «Аграрий Прикамья» (100% доля у бизнесмена Андрея Осколкова). Коммерсанты являются основателями холдинга. По данным «СПАРК-Интерфакс», к дочерним компаниям ООО «Село Зеленое Холдинг» относятся 20 юридических лиц, в их числе ООО «КОМОС ГРУПП», АО «МИЛКОМ», ООО «Восточный» и др.

Продажи продукции под брендом «Село зеленое» в 2024 году составили 40,1 млрд руб. Это на 70,6% больше, чем двумя годами ранее. По данным официального сайта ООО «КОМОС ГРУПП», молочная продукция АО «МИЛКОМ» (сверх этого включает бренды «Молочная речка», «Ижмолоко», «Топтыжка» и др.) поставляется в 72 региона РФ и восемь зарубежных стран. Объем переработки молока шестью производственными предприятиями молочного субхолдинга под контролем АО «МИЛКОМ» в 2024 году составил 714,2 тыс. т.