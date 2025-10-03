В Екатеринбурге уничтожат около 5 тонн зараженных вирусом томатов и перцев

Россельхознадзор в Екатеринбурге принял решение уничтожить 4,8 тонн томатов и перцев из Узбекистана, так как они были заражены вирусом, сообщили в уральском межрегиональном управлении ведомства.

1 октября в Екатеринбург на автомобильном транспорте доставили продукцию, в которой специалисты Россельхознадзора выявили карантинный объект: в 3,4 тонн томатов и в 1,4 тонн горького перца нашли вирус коричневой морщинистости плодов томата. Всего в этот день в город привезли 60 тонн свежих фруктов и овощей из Узбекистана — все продукты также были проверены: специалисты провели досмотр, отобрали образцы и провели лабораторную экспертизу.

Напомним, в начале сентября на плодоовощную базу Екатеринбурга поступило 20 тонн свежего перца из Казахстана. В ходе проверок проб в лаборатории карантинные объекты не были обнаружены — вся продукция разрешена к реализации.

Ирина Пичурина