Первые два района Горного Алтая реорганизуют в округа

Чойский и Турочакский районы Республики Алтай первыми будут реорганизованы в муниципальные округа с одноуровневой системой местного самоуправления (МСУ). Соответствующие изменения в региональное законодательство были одобрены на заседании правительства Горного Алтая 21 октября.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Как сообщил в ходе заседания полпред главы республики в госсобрании — эл курултае и по взаимодействию с органами МСУ Михаил Маргачев, в этих двух районах все 16 сельских советов депутатов досрочно прекратили свои полномочия. Подразделение окружной власти, которое будет действовать в селе после создания округа, получит название «сельская администрация».

«У ряда глав районов, которые… на данное время не будут наделены статусом муниципального округа, остаются муниципальными районами, истекают сроки полномочий. В связи с этим предлагается на переходный период установить избрание главы муниципального района представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса… То есть оставить тот порядок избрания главы района, который в настоящее время установлен в действующих уставах муниципальных районов»,— рассказал также господин Маргачев.

Решения о внесении изменений в ряд законов должна принять ближайшая сессия регионального парламента.

Одноуровневая модель МСУ была введена в Горном Алтае республиканским законом в июне 2025 года. К настоящему времени решения о досрочном сложении полномочий приняли депутаты 53 сельских муниципалитетов, еще в пяти случаях срок полномочий истек. Всего в Республике Алтай 91 сельское поселение.

Валерий Лавский