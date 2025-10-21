Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Обжалован приговор Виталию Манишину, получившему 25 лет за убийство 11 женщин

Защита подала апелляционную жалобу на приговор в отношении Виталия Манишина, осужденного на 25 лет лишения свободы по делу об убийстве 11 женщин на Алтае. 20 октября жалоба адвоката была зарегистрирована в Калманском районном суде Алтайского края, где рассматривалось дело.

Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Приговор жителю Алтайского края вынесли 1 октября. Ему дали 25 лет заключения с отбыванием первых семи лет в тюрьме и оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима.

Виталий Манишин обвинялся в убийствах 11 женщин и девушек в период с 1989 по 2000 год. Среди его жертв — пять абитуриенток Алтайского государственного технического университета. По версии следствия, он знакомился с понравившейся девушкой у вуза, предлагая помощь в поступлении, затем вывозил на своем автомобиле за город, где насиловал и убивал. В мае 2023 года Виталий Манишин, остававшийся недосягаемым для полиции больше 30 лет, был задержан. По информации следствия, он дал признательные показания по всем инкриминируемым ему эпизодам.

Илья Николаев

