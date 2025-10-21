Уфимку оштрафовали за дачу взятки сотруднику авиапредприятия в Кумертау

Кумертауский межрайонный суд оштрафовал на 1 млн руб. 69-летнюю уфимку, признав ее виновной в даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Суд установил, что подсудимая, будучи директором компании, передала взятку работнику АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (КумАПП). За 170 тыс. руб. представитель предприятия помогал компании уфимки побеждать в торгах КумАПП.

Подсудимая признала вину.

В июле, как сообщал «Ъ-Уфа», мировой судья судебного участка №1 по Кумертау оштрафовал на 10 млн руб. уфимское ООО «Индустрия-сервис» за незаконное вознаграждение в крупном размере (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ). Тгда выяснилось, что в 2019–2022 годах начальница отдела продаж компании Светлана Патраева передала более 1,8 млн руб. ведущему специалисту отдела снабжения КумАПП Вячеславу Ярцеву. С помощью взятки Светлана Патраева пыталась добиться для «Индустрии-сервиса» лучших условий поставки подшипников для оборонного завода. Кроме «Индустрия-сервиса», сотрудник предприятия, как было установлено в суде, получал вознаграждения от ООО «ТрансПодшипник», ООО «Максимал групп», ООО «Ротор», ООО «Берг инжиниринг», ООО «НПП "ТагМетиз"» и ООО «Фирма "Регион-подшипник"».

Олег Вахитов