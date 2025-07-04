Поставщика подшипников оштрафовали на 10 млн рублей за взятки сотруднику КумАПП

Мировой судья судебного участка №1 по Кумертау оштрафовал на 10 млн руб. уфимское ООО «Индустрия-сервис» за незаконное вознаграждение в крупном размере (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ). Решение принято по результатам проверки, проведенной прокуратурой города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из материалов административного дела следует, что в 2019–2022 годах начальница отдела продаж компании Светлана Патраева передала в общей сложности более 1,8 млн руб. ведущему специалисту отдела снабжения АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (КумАПП) Вячеславу Ярцеву (по данным уголовного дела, расследуемого в его отношении, размер вознаграждения составил около 2,3 млн руб.).

С помощью взятки Светлана Патраева пыталась добиться для «Индустрии-сервиса» лучших условий поставки подшипников для оборонного завода.

15 марта 2024 года в отношении Светланы Патраевой было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Спустя пять месяцев Кумертауский межрайонный суд приговорил ее к 965,5 тыс. руб. штрафа.

В отношении Ярцева расследовалось несколько эпизодов уголовного дела о получении взятки. Как установлено Кумертауским межрайонным судом, кроме «Индустрия-сериса», он получал вознаграждения от ООО «ТрансПодшипник», ООО «Максимал групп», ООО «Ротор», ООО «Берг инжиниринг», ООО «НПП "ТагМетиз"» и ООО «Фирма "Регион-подшипник"».

21 апреля этого года Вячеслава Ярцева приговорили к двум годам колонии строгого режима, 136,9 тыс. руб. штрафа с лишением права занимать должности, связанные с закупками, на протяжении пяти лет. В доход государства была конфискована общая сумма полученных взяток (около 4,5 млн руб.).

Рассматривавшая административное дело в отношении ООО «Индустрия-сервис» судья Гузель Латыпова пришла к выводу, что Патраева действовала в интересах своего работодателя, а директор компании Линар Хабибуллин не проконтролировал действия подчиненной надлежащим образом.

ООО «Индустрия-сервис» зарегистрировано в 2009 году в Уфе, поставляет подшипники. По данным Rusprofile, в числе крупнейших заказчиков — «Башнефть», торговый дом En+, Ново-Салаватская ТЭЦ, «Газпром нефтехим Салават». Учредителем компании является Линар Хабибуллин. В 2024 году выручка «Индустрии-сервиса» составила 606 млн руб., чистая прибыль — 30 млн руб.

Идэль Гумеров