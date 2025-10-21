«Яндекс Go» опроверг информацию о планах вызова ассенизации в Ярославле

Сервис «Яндекс Go» не будет добавлять в приложение функцию вызова ассенизаторских машин в индивидуальные жилые дома. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в сервисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Напомним, 20 октября на заседании комитета по ЖКК и энергетике Ярославской областной думы замминистра строительства и ЖКХ региона Вячеслав Коробейников рассказал о планах создать мобильное приложение для вызова легальных ассенизаторских машин или добавить функцию в «Яндекс Go». Однако в самом сервисе такую возможность опровергли.

«Яндекс Go не планирует добавлять в приложение такую функцию. У компании с министерством строительства и ЖКХ Ярославской области нет договоренностей об этом проекте»,— сказали «Ъ-Ярославль» в сервисе «Яндекс Go».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что региональный минстрой хочет легализовать вывоз жидких бытовых отходов с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду. План мероприятий планируется разработать до конца ноября.

Антон Голицын