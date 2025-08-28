В Орловской области собрали 36,5 млрд рублей налогов

За семь месяцев 2025 года Орловская область внесла в консолидированный бюджет РФ 36,5 млрд руб. налогов, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 7,1%, или на 2,4 млрд руб. Об этом сообщили в региональном управлении ФНС.

Сумма поступлений в федеральный бюджет за год увеличилась на 13,4%, или на 1,2 млрд руб., и достигла более 10,5 млрд руб. В территориальный бюджет собрано около 25,9 млрд руб. — на 4,8% или на 1,2 млрд руб. больше показателя первых семи месяцев 2024 года.

Кроме того, за 2025-й налоговая служба мобилизовала 20,9 млрд руб. страховых взносов на обязательное социальное страхование в Орловской области. По сравнению с январем-июлем 2024 года объем платежей увеличился на 7,3%, или на 1,4 млрд руб.

Кабира Гасанова