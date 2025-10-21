В Стерлитамаке произошел пожар в магазине «Светофор»
Сотрудники МЧС минувшей ночью потушили пожар в магазине «Светофор» на Днепровской улице в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
По данным ведомства, пожар был потушен в торговом зале на площади 100 кв. м. В тушении были задействованы девять единиц техники и 30 человек личного состава.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России.
В январе этого года горел уфимский «Светофор» на улице 50-летия Октября. Тогда пожарные ликвидировали огонь на площади 900 кв. м.