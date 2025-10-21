Росприроднадзор потребовал с тюменской компании 88,5 млн рублей за стоки в озеро

Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Тюменской области иск к АО «ПРОДО Тюменский бройлер» на 88,5 млн руб., сообщили в пресс-службе судов региона. Ведомство требует возместить ущерб, причиненный озеру Каскаринское.

Согласно заявлению, компания сбрасывает сточные воды в озеро на основании разрешения от 28 декабря 2022 года. Граждане пожаловались в Росприроднадзор на то, что стоки в озере являются неочищенными — в 2023 году ведомство провело там проверку и подтвердило факты сброса загрязненных вод. Анализы показали превышение допустимых концентраций аммония, нефтепродуктов, фосфора и фосфатов.

Вопрос о принятии заявления к производству Арбитражного суда Тюменской области будет решен в течение пяти рабочих дней.

Напомним, окружающей среде Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов нанесли ущерб на сумму 8,8 млрд руб. в 2024 году. В прошлом году Росприроднадзор потребовал от компаний 9,6 млрд руб. за вред природе.

