В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждено предприятие

Ночью в пяти районах Воронежской области дежурные средства ПВО ликвидировали девять беспилотников. В результате атаки ВСУ поврежден элемент промышленного сооружения и посечен забор частного дома. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Всего, по данным Минобороны, над Россией уничтожили 55 беспилотников, включая девять над Черноземьем. Из них шесть — над Воронежской областью, три — над Липецкой.

Липецкие власти ночные атаки пока не прокомментировали.

За выходные при обстрелах Черноземья погибли три человека, еще 15 пострадали. Большая часть из них — белгородцы. В Воронежской области из-за детонации дрона пострадала мирная жительница, управлявшая автомобилем в момент атаки.

Кабира Гасанова