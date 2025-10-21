«Ведомости»: парк «Патриот» может возглавить экс-губернатор Кировской области

Бывший губернатор Кировской области Игорь Васильев может возглавить подмосковный парк «Патриот», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам одного из них, информация о назначении господина Васильева — «высокой степени достоверности».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Игорь Васильев с 2004 по 2010 год был членом Совета федерации от Коми, в 2010–2013 годы — аудитор Счетной палаты. В 2014–2016 годах руководил Росреестром, с 2016-го по 2022-й занимал пост губернаторы Кировской области.

Парк «Патриот» работает с 2015 года в подмосковной Кубинке и занимает площадь 5500 га. Его прежний куратор — бывший замглавы Минобороны Павел Попов — обвиняется в получении взяток и мошенничестве, служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном хранении огнестрельного оружия. По версии следствия, экс-замминистра с соучастниками подделал документы о выполнении строительных работ в парке, в итоге злоумышленники похитили 25,8 млн руб. и на них генералу построили дом в Красногорске. Также в парк принимали на работу «мертвые души», чью зарплату забирали преступники, считает следствие. Ущерб от преступления оценили в более чем 8 млн руб.

