Министерство финансов США запретило сотрудникам фотографировать ремонт Белого дома

Министерство финансов США предписало своим сотрудникам воздержаться от съемки и распространения фотографий ремонта Восточного крыла Белого дома. Это произошло после того, как в сети появились кадры строительных работ. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Речь идет о проекте строительства бального зала для президента США Дональда Трампа. Штаб-квартира Казначейства находится рядом, давая сотрудникам прямой вид на строящийся объект. Теперь для публикации подобных изображений требуется предварительное разрешение Управления по связям с общественностью.

«По мере того, как на территории Белого дома продолжается строительство, сотрудникам следует воздерживаться от фотографирования территории, включая Восточное крыло, и делиться ими без предварительного разрешения Управления по связям с общественностью»,— написал чиновник Казначейства, с которым ознакомилась The Wall Street Journal.