Вице-мэра Железногорска поместили под домашний арест

Удовлетворив прошение следствия, суд поместил под домашний арест на 1 месяц 5 суток (до 24 ноября) первого заместителя главы ЗАТО Железногорск (Красноярский край) Романа Вычужанина, подозреваемого в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Как рассказали в прокуратуре региона, чиновнику запретили покидать квартиру, получать и отправлять почтово-телеграфную корреспонденцию, пользоваться любыми средствами связи, включая интернет.

О задержании первого вице-мэра Железногорска стало известно 19 октября. Управление Следственного комитета России (СКР) возбудило в отношении него дело. В его материалах указывается, что в 2024 году вице-мэр дал незаконное указание подчиненному организовать заключение контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с фирмой, не имеющей соответствующей лицензии. В результате подрядчик вывез отходы с одной несанкционированной свалки на другую.

«Достоверно зная о нарушениях при выполнении контракта, действуя под руководством подозреваемого, сотрудник администрации подписал акты выполнения работ, на основании которых подрядчику были перечислены около 4 млн руб.»,— рассказали в управлении СКР.

Илья Николаев