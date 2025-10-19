В Красноярском крае задержан замглавы закрытого города Железногорска

Первый замглавы ЗАТО Железногорск (Красноярский край) по ЖКХ задержан по делу о превышении должностных полномочий, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), не называя фамилии чиновника. По данным сайта горадминистрации, эту должность с июня 2023 года занимает Роман Вычужанин.

В основу уголовного дела легли материалы краевого УФСБ. По версии следствия, в 2024 году вице-мэр дал незаконное указание подчиненному организовать заключение контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с фирмой, не имеющей соответствующей лицензии. В результате подрядчик вывез отходы с одной несанкционированной свалки на другую.

«Достоверно зная о нарушениях при выполнении контракта, действуя под руководством подозреваемого, сотрудник администрации подписала акты выполнении работ, на основании которых подрядчику были перечислены около 4 млн руб.», — рассказала официальный представитель управления СКР Юлия Арбузова.

По ее словам, следствие квалифицировало действия замглавы Железногорска как организация и руководство превышением должностных полномочий (ст. 33, ч. 3 ст. 286 УК РФ). Руководителя фирмы-подрядчика подозревают в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сотруднику горадминистрации Железногорска, выполнившему незаконное поручение вице-мэра, вменяют в вину превышение полномочий (ст. 286 УК РФ).В прокуратуре края сообщили, что ведомство поставило на контроль ход расследования.

Илья Николаев