Продажи подержанных автомобилей в РФ в сентябре снизились на 2,1%

Продажи легковых машин с пробегом в сентябре продолжил снижение, упав на 2,1% по сравнению с августом, до 553,3 тыс. автомобилей, сообщает «Автостат».

Лидером продаж остается Lada, несмотря на снижение на 4,9% к августу, до 130,85 тыс. штук. В тройке также Toyota, реализация которой снизилась на 1,5%, до 56,13 тыс. штук. Топ-3 замыкает Kia с результатом 33,1 тыс. машин с пробегом, что на 0,8% ниже результатов августа. Единственным брендом в топ-10, показавшим рост, стала BMW (+2,2%). При этом в годовом выражении рынок в сентябре вырос на 4,5%.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов связывает спад с привлекательностью сегмента новых автомобилей из-за скидочных предложений и снижения процентных ставок.

