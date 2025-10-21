Общественная наблюдательная комиссия и УФСИН Башкирии договорились о сотрудничестве

Общественная наблюдательная комиссия Башкирии (ОНК) и региональное Управление ФСИН будут сотрудничать в вопросах контроля за соблюдением прав человека и помощи лицам в местах лишения свободы. Договор об этом подписали председатель ОНК Олег Галин и начальник УФСИН Сергей Кудрявцев.

Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ Председатель Общественно-наблюдательной комиссии Республики Башкортостан по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействию лицам, находящимся в местах принудительного содержания Олег Галин

Господин Галин в публикации в соцсетях подчеркивает, что соглашение действует и в отношении участников СВО. Кроме соблюдения прав людей в местах принудительного содержания, взаимодействие будет касаться и проблем их адаптации в обществе.

Сергей Кудрявцев представлен начальником УФСИН Башкирии на прошлой неделе, с июня он был исполняющим обязанности руководителя регионального управления ведомства после ареста бывшего начальника управления ФСИН по Башкирии Владислава Дзюбы по делу о превышении полномочий.

