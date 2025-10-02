Экс-главе УФСИН по Башкирии продлили домашний арест

Советский районный суд Уфы продлил домашний арест бывшему начальнику управления ФСИН по Башкирии Владиславу Дзюбе до 27 ноября, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.

Владислава Дзюбу задержали в начале апреля этого года по делу о превышении полномочий. Он был отправлен в СИЗО, но в мае суд заменил меру пресечения на домашний арест.

По версии дознания, в ноябре 2024 года Владислав Дзюба получил от около 70 подчиненных 3,4 млн руб. «для представительских нужд управления». Ранее эти деньги были выданы им в качестве премий.

Тогда же, как сообщал «Ъ-Уфа», Третий отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Башкирии предъявил обвинение заместителю начальника республиканского Управления ФСИН России Евгению Макотину в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он получил от десяти подчиненных часть их премий на общую сумму 500 тыс. руб.

Владислава Дзюбу назначили начальником управления ФСИН по региону в сентябре 2020 года. После ареста его уволили. В июне временным исполняющим обязанности начальника УФСИН по республике стал экс-глава УФСИН по Бурятии Сергей Кудрявцев.

Майя Иванова