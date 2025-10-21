В Тюмени задержали курьера мошенников, похитивших 11,5 млн рублей у пенсионеров

Полиция Екатеринбурга задержала в Тюмени 21-летнего курьера телефонных мошенников — в результате совершенного преступления у екатеринбургских пенсионеров похитили 11,5 млн руб., они остались без жилья, сообщили в городском УМВД. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере).

В июле неизвестные, представившись по телефону сотрудниками ФСБ и Центробанка, убедили пенсионеров в том, что им угрожают «вредители» с одного из предприятий Екатеринбурга. Пенсионерка, проработавшая 40 лет на заводе, согласилась помочь «спецслужбам» в поимке «преступников». Для «спасения» своих сбережений и денег бывших коллег, пенсионеры под давлением продали квартиру и сняли все накопления в банке. В течение двух месяцев они поддерживали контакт с мошенниками, но когда в банке заподозрили неладное и вызвали полицию, потерпевшие сказали, что больше не будут общаться с неизвестными. Позднее они снова позвонили жертвам и убедили их, что вызов полиции — часть проверки, и дело нужно довести до конца.

После передачи всех денег курьеру мошенники прекратили общение, удалили сообщения в мессенджере, и только тогда пенсионеры осознали, что их обманули. Неизвестные получили 2,6 млн руб. из личных сбережений пенсионерки, 5,4 млн руб. — от продажи квартиры, и 3,5 млн руб. из сбережений ее сожителя. Задержанный признал свою вину и объяснил, что забрал деньги у потерпевших для перевода через криптообменник на счета мошенников.

Ранее полиция Калмыкии пресекла деятельность преступной группы, обвиняемой в крупном мошенничестве — ее участниками были 17 жителей Екатеринбурга и неустановленные лица. Как считает следствие, они обманывали граждан через мессенджер, предлагая инвестировать.

Ирина Пичурина