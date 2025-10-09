Деятельность мошеннической ОПГ из Екатеринбурга пресекли в Калмыкии

Полиция Калмыкии пресекла деятельность преступной группы, обвиняемой в крупном мошенничестве — ее участниками были 17 жителей Екатеринбурга и неустановленные лица, сообщила пресс-служба МВД по Калмыкии.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Следственное управление МВД по республике Калмыкия в отношении подозреваемых возбудило уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)).

По данным следствия, не позднее октября 2023 года 27-летний житель Свердловской области создал преступное сообщество в Екатеринбурге. Группа состояла из участников в возрасте от 20 до 28 лет и была разделена на четыре структурные группы, каждая из которых имела свой функционал. Участники совершили не менее 44 тяжких преступлений по ст. 159 УК РФ: мошенники обманывали граждан через мессенджер, предлагая инвестировать. Жертвами мошенников стали 44 жителя из разных регионов России, которые из-за них потеряли более 7 млн руб.

Все подозреваемые взяты под стражу.

Напомним, в августе в Первоуральске (Свердловская область) оперативники задержали 20-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам.

Ирина Пичурина