Бывшему замкомандира омского центра ВДВ отказали в переводе в колонию-поселение

Суд Омска отказал в изменении режима исправительного учреждения бывшему замкомандира 242-го учебного центра ВДВ Владиславу Пархоменко, отбывающему срок по делу о гибели 24 десантников при обрушении казармы. Об этом сообщил Telegram-канал судов Омской области. Бывший военнослужащий ходатайствовал о переводе из колонии строгого режима в колонию-поселение. Его в этом поддержала администрация ИК-6, где он находится после приговора.

Фото: Евгений Софийчук, Коммерсантъ

Осенью 2024 года Владиславу Пархоменко отказали в условно-досрочном освобождении, в начале 2025 года суд оставил без удовлетворения его прошение о замене оставшегося срока принудительными работами.

Приговор по делу о гибели в 2015 году 24 десантников в результате обрушения казармы 242-го учебного центра ВДВ Омский гарнизонный военсуд вынес в августе 2022 года. Фигурантами уголовного дела стали десять человек: бывшее руководство воинской части, сотрудники Спецстроя и компании, занимавшейся ремонтом казармы, специалисты управления заказчика капстроительства Центрального военного округа Минобороны. Шестерых из них взяли под стражу в зале суда, другие были освобождены от наказания из-за истечения сроков давности. Наибольший срок — 10 лет строгого режима — получил бывший заместитель командира центра Владислав Пархоменко, которого к тому же лишили звания полковника и оштрафовали на 6 млн руб. Столь строгое наказание связано с тем, что он обвинялся еще и во взятках (ст. 290 УК РФ).

Илья Николаев