Разыскиваемый экс-губернатор Челябинской области проиграл суд ведущему Малахову

Савеловский суд Москвы отклонил иск о защите чести и достоинства бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Тот требовал взыскать 120 млн руб. с создателей шоу «Малахов» и ведущего Андрея Малахова.

«Постановлением ... от 20 октября 2025 года в удовлетворении исковых требований отказать»,— приводит решение ТАСС в суде.

В апреле 2024 года в прямом эфире передачи господина Малахова господина Юревича обвинили в коррупции. Программа вышла после национализации активов компании «Макфа», принадлежащей экс-губернатору. Его адвокат Игорь Трунов заявил, что никакого решения суда по подобным обвинениям не было. Позднее бывший чиновник подал в суд.

Михаил Юревич занимал пост губернатора Челябинской области с 2010 по январь 2014 года. Против него возбуждено уголовное дело о взятке в особо крупном размере на сумму не менее 3,4 млрд руб., он объявлен в международный розыск.