Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич переобъявлен в розыск

Экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который занимал пост в 2010-2014 годах, переобъявили в федеральный розыск. Соответствующая карточка появилась в базе МВД России. По какой статье УК РФ его разыскивают, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Михаила Юревича объявили в розыск в 2017 году. Бывшему губернатору Челябинской области предъявлены обвинения в получении взяток и подстрекательстве к клевете. Следствие утверждает, что он получил 26 млн руб. от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко. Также господину Юревичу инкриминируют подстрекательство первого заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о председателе Челябинского областного суда Федоре Вяткине. Также его обвиняют в получении взяток от южноуральских бизнесменов на общую сумму 3,4 млрд руб. за «действия, входящие в его служебные полномочия, и общее покровительство». Михаил Юревич категорически отвергал все обвинения. Он не явился ни на один допрос. По данным СМИ, бывший губернатор живет в Англии.

В начале августа МВД России объявило в розыск другого губернатора Челябинской области — Бориса Дубровского, который занимал должность в 2014-2019 годах. По какой статье его разыскивают, не уточняется.