Кондитеры не смогли договориться о пошлинах на на ввоз в Россию какао-продуктов

Позиции бизнеса относительно ввозных пошлин на какао-продукты разделились, следует из письма Минэкономики участникам рынка, направленного в конце сентября (есть у “Ъ”). Ассоциация предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) указывает на целесообразность применения нулевых ставок для какао-пасты, какао-масла и какао-жира. Эту же позицию в рамках ЕЭК заняла Белоруссия. «Объединенные кондитеры» и УК «Славянка» против нулевых пошлин из-за наличия у этих компаний в России перерабатывающих мощностей.

Согласно письму, все позиции будут учтены в рамках рассмотрения правительственной подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. Собеседник “Ъ” на рынке кондитерских изделий пояснил, что сегодня вопрос будет обсуждать подкомитет по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию при Минэкономики. Его задача — подготовить проект протокольного решения для утверждения подкомиссией. В самом министерстве “Ъ” пояснили, что решение примут после анализа эффекта от действия пошлины на более продолжительном отрезке времени.

Нулевая пошлина на какао-продукты в России действовала с 2016 года. В 2025 году решение о продлении принято не было. В сентябре крупнейшие производители кондитерских изделий обратились к властям с просьбой вернуться к практике нулевых ставок.

