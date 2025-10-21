В Омской области объявят ЧС для поддержки сельхозпроизводителей

Власти Омской области решили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за погодных условий на всей территории региона. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко по итогам совещания, посвященного ходу уборки урожая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Уборочную кампанию продолжаем. В ходе совещания приняли решение о введении режима ЧС на территории всей области, чтобы у аграриев была возможность обратиться в страховые компании»,— пояснил глава региона.

К настоящему времени аграрии Омской области собрали 3,4 млн т зерновых при средней урожайности 22 ц/га. Под снегом остаются культуры на площади 420 тыс. га.

В 2024 году урожай зерновых в Омской области составил 3,96 млн т при урожайности около 20 ц/га.

Как писал «Ъ-Сибирь», режим ЧС из-за рано выпавшего снега вводится в ряде районов соседней Новосибирской области.

Валерий Лавский