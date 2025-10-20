В двух районах Новосибирской области введен режим ЧС из-за погодных условий

Черепановский и Колыванский районы Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации в ходе завершения уборочной кампании. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона — министр сельского хозяйства Андрей Шинделов.

Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Господин Шинделов рассказал о ходе уборки на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 20 октября. По его данным, режим ЧС из-за погодных условий также может быть введен в Убинском и Венгеровском районах региона.

По данным министра, к настоящему времени хозяйства области собрали 2,88 млн т зерна. Уборку осталось провести на площади 160 тыс. га. Как писал «Ъ-Сибирь», темпы работ упали в начале октября после резкого похолодания и выпадения снега.

Валерий Лавский