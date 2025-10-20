Bloomberg: США не поддержали план ЕС по использованию активов РФ для Украины

США пока отказываются присоединяться к плану Евросоюза по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом американские официальные лица сообщили европейским коллегам на закрытых переговорах на заседании Международного валютного фонда в Вашингтоне, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Соединенные Штаты объяснили свою позицию рисками для рыночной стабильности, сообщил один из источников. По словам другого собеседника агентства, Вашингтон на данном этапе освободил себя от каких-либо обязательств. Нерешительность США по использованию замороженных активов России, пишет Bloomberg, может «придать смелости» странам ЕС, в том числе Бельгии, где сосредоточена основная часть активов.

Суть плана Еврокомиссии заключается в предоставлении Украине беспроцентного кредита на сумму €140 млрд. Средства выделят из замороженных резервов Банка России. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что такой инструмент кредитования равносилен конфискации. 16 октября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сообщил, что ЕК рассчитывает провести экспроприацию замороженных активов России до конца 2025 года.