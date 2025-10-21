Следствие ходатайствует о продлении ареста экс-директора клиники Мешалкина

Басманный райсуд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста Александра Чернявского, бывшего гендиректора новосибирского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ. Информация об этом размещена в картотеке суда. Накануне тот же суд продлил срок ареста бывшего замдиректора клиники Артема Пухальского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Чернявский

Фото: Новосибирск Александр Чернявский

Фото: Новосибирск

В августе в Новосибирске были задержаны гендиректор НМИЦ Александр Чернявский и его заместитель Артем Пухальский, курирующий вопросы экономики и финансов. Медиков обвинили в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет лишения свободы) от поставщиков оборудования за заключение контрактов. Сумма взяток пока не называется, речь, по информации источников, идет о десятках миллионов рублей.

В кабинетах и жилище подозреваемых следователи провели обыски, в ходе которых были изъяты крупная сумма в рублях и валюте, коллекция часов. Медиков доставили под конвоем в Москву. Басманный райсуд столицы отправил их в СИЗО до 22 октября.

Илья Николаев