Наставник «Локомотива» о победе над «Динамо»: это один из самых сложных матчей

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» посчитал игру со столичным «Динамо» 20 октября одной из самых сложных в текущем сезоне. Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, что ярославская команда одержала победу со счетом 3:2, забив победную шайбу на последних минутах.

«Мы нашли способ победить. Это был, пожалуй, один из самых сложных матчей в сезоне. Зонный форчекинг (активная работа по отбору шайбы в зоне соперника — "Ъ-Ярославль") с обеих сторон. Вечер выдался непростым, но нам удалось контролировать скорость "Динамо". Они оказали невероятное давление и заслуживают большой похвалы. Игра могла бы сложиться так же удачно, как и у нас»,— прокомментировал Боб Хартли.

Молодой нападающий «Локомотива» Александр Волков открыл счет в матче, и он же закрыл его третьим голом за ярославскую команду. Дубль игрока наставник Боб Хартли отметил отдельно.

«Мы забили третий гол в конце игры, так что это очень хорошая выездная победа для нас. Очень рад за Александра Волкова. Он очень много работал. Недавно он получил травму, но очень старался, чтобы вернуться и забить»,— сказал Хартли.

22 октября «Локомотив» сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом».

Ярославский ХК «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и второе в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ с 26 очками.

Алла Чижова