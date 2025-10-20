Ярославский «Локомотив» одержал 700-ю победу в КХЛ

Ярославский ХК «Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Матч в столице закончился со счетом 2:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет в первом периоде открыл выздоровевший нападающий «Локомотива» Александр Волков. Во втором периоде сравнял игрок «Динамо» Антон Слепышев. В третьем периоде с передачи Волкова забил форвард ярославцев Павел Красковский. В эту же минуту «Динамо» сравняло — отличился Артем Швец-Роговой. Победную шайбу забил Александр Волков, оформивший дубль.

22 октября «Локомотив» сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом».

Алла Чижова