Китай за три квартала года сократил поставки ноутбуков и планшетов в РФ на треть

Объем экспорта портативных видов компьютеров из Китая в Россию в январе—сентябре сократился на 34% к аналогичному периоду прошлого года, до $621 млн в стоимостном выражении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Госстата КНР. Всего было поставлено 2,3 млн устройств.

В сентябре отмечается спад по отношению к объему августа на 11%, до 219 тыс. устройств. В ценовом выражении это $71,2 млн, вдвое меньше объема сентября прошлого года.

По итогам трех кварталов больше всех китайских ноутбуков и планшетов получили в США (почти 3 млн единиц). Также значительные поставки были в Японию (2,1 млн), Нидерланды (1,7 млн), Германию (1,4 млн) и Индию (1,1 млн).

В июле «Ъ» сообщал о росте продаж планшетов в России в первом полугодии 2025 года на 8% к аналогичному периоду прошлого года. Аналитики тогда отмечали, что емкость рынка почти достигла своего потолка.

Эрнест Филипповский