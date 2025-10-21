Власти Китая на пленуме ЦК КПК обрисовали контуры 15-й пятилетки

В Пекине открылся 4-й пленум ЦК КПК 20-го созыва. С докладом от имени Политбюро выступил генсек партии Си Цзиньпин. Он дал разъяснения по проекту предложений ЦК по разработке 15-го пятилетнего плана развития страны (на 2026—2030 годы).

Как говорится в комментариях государственного новостного агентства «Синьхуа», начиная с 1953 года, пятилетние планы позволили КНР «совершить чудо быстрого экономического развития при сохранении долгосрочной социальной стабильности, став важным подходом в области управления». Построив «среднезажиточное общество», Китай ставит целью в основном осуществить «социалистическую модернизацию» к 2035 году, а также достичь «всестороннего превращения в сильное современное социалистическое государство к середине этого века».

Акцент будет сделан на активизации научно-технологических инноваций в ключевых отраслях, включая ИИ, модернизации традиционных отраслей экономики, поддержке нарождающихся секторов и закладке фундамента для отраслей будущего.

С 2021-го по 2024 год Китай сохранял среднегодовые темпы роста ВВП на уровне 5,5%. Прирост в подходящую к концу 14-ю пятилетку (2021—2025 годы), как ожидается, превысит 35 трлн юаней ($4,93 трлн), что превосходит показатель ведущей экономики Запада. ВВП на душу населения в прошлом году достиг $13,4 тыс., что позволило стране войти в первый ряд среди государств с доходами выше среднего уровня, подчеркивается в комментариях агентства.

Накануне Государственное статистическое управление КНР сообщило, что экономика страны в третьем квартале 2025 года увеличилась на минимальные за год 4,8% (в годовом выражении).

Подробнее — в материале «Ъ» «Китайский рост признан временно достаточным».

Эрнест Филипповский