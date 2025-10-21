Словакия может поддержать 19-й пакет санкций ЕС против России

Словакия выразила готовность поддержать 19-й пакет санкций ЕС против России. Глава МИД страны Юрай Бланар заявил, что Европейская комиссия учитывает замечания Братиславы, касающиеся цен на электроэнергию и климатических целей.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказывался поддерживать новые ограничения без решения этих вопросов. Господин Бланар подчеркнул, что Словакию беспокоит потеря конкурентоспособности ЕС из-за высоких цен на энергию, а также планы по запрету двигателей внутреннего сгорания, что критично для автомобильной промышленности страны.

«После того, как эти требования будут включены, при поддержке других стран Словакия готова занять позитивную позицию и по пакету санкций»,— сказал господин Бланар по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге.