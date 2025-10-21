Лавров: РФ готова к сотрудничеству со всеми странами на принципах равноправия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности страны к сотрудничеству, но только на принципах равноправия и взаимоуважения, отвергая любой «диктат». Об этом он рассказал в интервью для документального проекта, посвященного 80-летию режиссера Никиты Михалкова.

«А когда нам говорят, мол, "так и быть, сюда мы вас приглашаем", "здесь можете флаг поднять, а здесь никакого гимна не будет", то это унизительно. Но я все равно понимаю спортсменов, которые едут и побеждают. Они достойно себя ведут. Это не их вина»,— сказал министр (цитата по ТАСС).

По словам господина Лаврова, в жизненно важных сферах (безопасность, технологии, продовольствие) необходимо либо достичь самодостаточности, либо развивать партнерство со странами, не зараженными «западной болезнью», под которой глава МИД имел в виду «стремление жить за счет других и принуждать их к повиновению». В качестве примера таких партнеров он назвал ШОС и БРИКС.