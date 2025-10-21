Великобритания готова выделить 100 млн фунтов на размещение войск на Украине

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что страна не отказывается от идеи отправить войска на Украину после прекращения боевых действий. Стоимость размещения военнослужащих, по его словам, оценивается в более чем £100 млн ($135 млн).

«Мир возможен. Если президент Трамп сможет достичь мира, то мы будем готовы помочь гарантировать этот мир на длительный срок. Это требует от нас инвестиций и подготовки наших войск к развертыванию. (Премьер-министр Великобритании) Кир Стармер заявил, что при необходимости он хочет видеть британских военнослужащих на земле на Украине»,— сказал господин Хили.

По его словам, он уже ускорил выделение миллиона фунтов на подготовку любого возможного размещения военнослужащих в случае мира.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что 10 стран Европы согласились отправить войска на Украину после мирного урегулирования конфликта.