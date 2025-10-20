Футбольный клуб из деревни с населением 1,5 тыс. человек стал чемпионом Швеции

Футбольный клуб «Мьелльбю» впервые стал чемпионом Швеции, обыграв «Гётеборг» со счетом 2:0 в 27-м туре. Команда набрала 66 очков, опередив ближайшего конкурента — стокгольмский «Хаммарбю» — на 11 очков. Даже в случае побед во всех оставшихся матчах «Хаммарбю» не сможет догнать лидера.

Клуб «Мьелльбю» основан в 1939 году. В прошлом сезоне команда заняла пятое место в чемпионате — лучший результат клуба на тот момент. В 2023 году клуб дошел до финала кубка, но уступил «Хеккену» со счетом 1:4.

«Мьелльбю» — это команда из Халлевика, где, по данным на 2023 год, проживало примерно 1,5 тыс. человек. У клуба самый скромный бюджетов среди команд элитного дивизиона. Домашний стадион вмещает 6,7 тыс. зрителей.

Главный тренер команды — 59-летний Андерс Торстенссон. Он руководит «Мьелльбю» с 2023 года. Раньше он работал директором школы. В нынешнем сезоне команда потерпела лишь одно поражение в 27 матчах, одержав 20 побед и шесть ничьих. «Мьелльбю» не проигрывает уже 19 матчей подряд, а единственное поражение было от АИКа 11 мая.