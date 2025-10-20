Трамп: у США есть оружие, о котором многие не догадываются

Президент Дональд Трамп заявил, что у США есть оружие, о котором другие страны «даже не догадываются». О каком именно вооружении идет речь, американский президент не уточнил.

«У нас (США) есть оружие, о котором люди даже не знают. Я запустил его производство четыре года назад. <...> Мы далеко впереди Китая во всех военных сферах, кроме кораблестроения, но и там вскоре их догоним»,— сказал господин Трамп журналистам в Белом доме. Речь шла об опасения насчет возможной эскалации из-за повышения пошлин на товары из КНР.

В апреле Дональд Трамп уже заявлял о секретном «самом мощном оружии в мире», которое производит США. По его словам, ранее никто не встречался с подобными разработками. До этого господин Трамп сообщал об увеличении оборонного бюджета до $1 трлн.