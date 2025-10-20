Трамп: многие заплатят большую цену, если конфликт на Украине не остановится

Президент США Дональд Трамп сказал, что «многие заплатят большую цену», если соглашения между Россией и Украиной о прекращении боевых действий не удастся достичь.

«Мы пытаемся достичь соглашения. Если оно будет достигнуто — это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену»,— сказал Дональд Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Одна из журналисток также спросила президента США, почему бы «не сделать так, чтобы Украина победила». Дональд Трамп ответил, что «все сложнее, чем вы излагаете».

16 октября президенты России и США провели телефонный разговор, по итогам которого договорились встретиться в Будапеште. 20 октября предстоящую встречу обсудили главы внешнеполитических ведомств двух стран.

