Храм проиграл спор за участок для реабилитационного центра в Северском районе

Православный приход Свято-Троицкого храма станицы Ставропольской Северского района Кубани не смог оспорить договор об аренде земельного участка в станице Григорьевская, который храм планировал использовать для реабилитационного центра. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Краснодарского края. Ответчиками по делу выступают Дирекция по обеспечению деятельности Федерального агентства по управлению государственным имуществом и индивидуальный предприниматель Ольга Полунина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, земельный участок площадью 56, 7 тыс. кв. м на Шоссейной улице станицы Григорьевской ранее был закреплен за Краснодарским университетом МВД России на праве постоянного пользования. Вуз отказался от этого права, после чего в январе 2022 года Росимущество передало участок бюджетному учреждению.

Религиозная организация обратилась в ведомство с просьбой предоставить землю в аренду на 49 лет для реализации проекта Свято-Троицкого храма по открытию центра реабилитации людей в трудной жизненной ситуации. В июне 2022 года Росимущество отказало, сославшись на то, что участок закреплен за бюджетной организацией.

В апреле 2024 года арбитражный суд уже отклонял требования храма о признании незаконным отказа Росимущества и распоряжения о передаче участка бюджетному учреждению. При рассмотрении того дела организация узнала, что право аренды на спорный участок зарегистрировано за индивидуальным предпринимателем Ольгой Полуниной.

Согласно выписке из ЕГРН, арендные права предпринимателя возникли на основании договора от 9 марта 2023 года на нежилое здание — бывший свинарник. Договор заключили по результатам торгов. Религиозная организация утверждала, что договор касался только строения, а землю госпоже Полуниной не передавали.

Истец требовал признать торги и договор аренды недействительными. Суд отметил, что храм был заинтересован в аренде земельного участка, тогда как предметом торгов являлось нежилое здание. Удовлетворение требований не восстановило бы права религиозной организации.

Кроме того, аукцион состоялся 27 февраля 2023 года, договор подписали 9 марта 2023 года, а иск направили в суд 29 августа 2024 года — за пределами срока исковой давности, который истек 27 февраля 2024 года.

Наталья Решетняк