Вячеслав Гладков потребовал оценить число домов без резервных источников тепла

Губернатор поручил главам муниципалитетов в течение недели представить сведения о семьях, проживающих без резервных источников питания. В первую очередь это одиноко проживающие пенсионеры, многодетные семьи, маломобильные граждане, а также семьи с несовершеннолетними детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Он указал на необходимость формирования адресов таких жителей для возможного размещения в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщили в ходе еженедельного оперативного заседания правительства региона.

По информации заместителя губернатора Сергея Довгалюка, сейчас обследования проведены в 20 муниципалитетах области. Работы продолжаются в Белгороде и Грайворонском округе. Всего проверено 263 661 домовладение из 344 449, что составляет 77% от общего числа. При этом 75,5 тыс. собственников не участвовали в опросе — речь идет о незавершенных объектах, домах сезонного проживания или владельцах, которые постоянно находятся вне региона.

В Белгороде не удалось получить обратную связь от владельцев 2 194 домов, в Грайворонском округе обследование 3 074 объектов не состоялось из-за сложной оперативной обстановки: руководителям этих муниципалитетов поручено завершить обходы в кратчайшие сроки.

«Для нас итогом подомовых обходов должна стать выверенная информация о том, сколько у нас индивидуальных домов, где нет альтернативных источников электроснабжения, где больше ничего нет, кроме электричества. Если у жителей есть энергонезависимый котел, генератор, печное или иное отопление, то к сложной ситуации дом семьи готов, в размещении в ПВР они не нуждаются. Нам нужно понимать, какие домовладения в случае нештатной ситуации останутся без тепла и каких жителей необходимо будет разместить в ПВР»,— сообщил Вячеслав Гладков.

По итогам обходов установлено, что в 22 муниципалитетах 31 905 домовладений оснащены генераторами, 88 630 имеют энергонезависимые источники отопления, еще 27 452 объекта используют альтернативные источники энергии.

«У вас должна быть подробная информация по каждой семье — от контактных телефонов до обеспеченности личным транспортом. Нужно понимать маршруты передвижения на случай экстренной ситуации. Эти поручения были даны еще месяц назад. Через неделю жду полный отчет о выполнении работы»,— обратился к подчиненным глава региона. В течение недели заместитель губернатора Андрей Антоненко должен представить отчет о подготовке запасов дров для жителей частного сектора на случай отключения электроэнергии. Норма расчета составляет 3 куб. м на одно домовладение.

«У кого-то запасы уже есть, там помощь не требуется. Но есть и те, кто никогда их не заготавливал. Сейчас подходящее время, чтобы предусмотреть возможные риски и заблаговременно организовать развоз дров в тех населенных пунктах, где нет иных источников тепла. Прошу максимально качественно выполнить это поручение»,— подытожил Вячеслав Гладков.

С начала октября белгородские власти переходят в аварийный режим работы, сосредоточившись на ликвидации последствий ударов по энергоинфраструктуре и подготовке к отопительному сезону.

Анна Швечикова