Американский шахматист Народицкий умер в возрасте 29 лет

В возрасте 29 лет умер американский гроссмейстер Даниэль Народицкий. Он входил в топ-15 шахматистов США. Родители Даниэля Народицкого — выходцы из СССР.

«Ушел из жизни гроссмейстер Даниэль Народицкий. Он был талантливым шахматистом, комментатором и педагогом»,— сообщила Международная шахматная федерация (FIDE) в соцсети X. Причина смерти не указана.

Даниэль Народицкий входил в топ-150 шахматистов международного рейтинга FIDE. Пять раз участвовал в чемпионатах США. В 2013 году выполнил норму гроссмейстера.