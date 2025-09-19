МСП пребывает в зоне минимального оптимизма

Индекс деловой активности малого и среднего предпринимательства (МСП) RSBI (измеряется банком ПСБ, «Опорой России» и аналитическим центром НАФИ) в августе вырос до 50,4 пункта с 50 пунктов в июле. Поясним, нахождение выше порогового значения в 50 пунктов говорит об увеличении активности предпринимателей. Тем не менее незначительность роста позволяет говорить о сохранении стагнации их бизнес-настроений.

Из разбивки по размерам представителей МСП следует, что снижение индекса RSBI в августе наблюдалось только у среднего бизнеса — он составил 51,2 пункта (минус 2,1 п. п.). В сегментах микро- и малого бизнеса зафиксирован небольшой рост — до 48 и 53 пунктов (плюс 0,6 и 0,9 п. п. соответственно).

Рост общего индекса обеспечила входящая в него компонента кредитования благодаря начатому ЦБ процессу снижения ставки. Кредитная активность субъектов малого и среднего предпринимательства достигла годового максимума — 59 пунктов после 56 в июле. Доля одобрений среди подавших заявку на кредит предпринимателей увеличилась с 51% до 68% — это максимально быстрый подъем показателя за последние девять месяцев.

Практически все остальные показатели скорее негативные. Компонента продаж МСП остается в зоне глубокого спада — на минимальном за два года уровне. Впервые с начала года доля пессимистично настроенных по этой части респондентов (26%, плюс 4 п. п.) превысила число настроенных позитивно (25%, минус 2 п. п.).

Инвестиционная активность малых предприятий упала до минимума с конца 2020 года (53 пункта, минус 0,4 п. п.). Наращивать вложения намерены лишь 16% представителей МСП (минус 2 п. п.) — это минимальный показатель с конца 2018 года. Доля тех, кто планирует сокращать вложения, выросла на 4 пункта, до 10% (максимум с середины 2021 года). На исторических минимумах (49,1 пункта) осталась удовлетворенность ситуацией с кадрами.

«Деловая активность субъектов малого и среднего предпринимательства находится в состоянии неопределенности четвертый месяц»,— отметил старший вице-президент, заместитель руководителя блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Кирилл Тихонов. По его словам, у представителей этого сектора есть опасения по поводу текущей экономической конъюнктуры и высоких кредитных ставок и поэтому пока они дают осторожные оценки относительно условий ведения бизнеса на ближайшую перспективу.

Анна Королева