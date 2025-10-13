Бизнесу, реализующему инвестпроекты в Белгородской области, выделили 193 млн

Правительство Белгородской области выделило 193 млн руб. инвесторам, реализующим в регионе инвестпроекты стоимостью от 50 млн руб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, субсидия предусмотрена для возмещения затрат на подключение к коммунальным сетям, прокладку дорог и развитие инфраструктуры.

«Благодаря данной мере поддержки ускорится окупаемость инвестиционных проектов. Полученные средства могут быть направлены на операционные расходы, погашение кредитов или финансирование новых инициатив»,— уверены в правительстве Белгородской области.

В начале октября стало известно, что кабмин направит Белгородской, Брянской и Курской областям 4 млрд руб. на поддержку бизнеса.

Алина Морозова